Глава МИД Литвы не исключает дополнительных санкций против России

После того как ЕС утвердил санкции в отношении нескольких российских должностных лиц, связанных с заключением оппозиционера Алексея Навального, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис не исключает возможности того, что список будет расширен.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

По его словам, если с приближением осенних парламентских выборов в России будут новые репрессии, направленные против оппозиции, "эта дискуссия продолжится, появятся новые фамилии".

Министр надеется, что их предложат не восточные государства ЕС, а другие члены блока.

"Очевидно, что этот список будет расширяться, но я подозреваю, что также будут искать географическую равномерность. Иначе говоря, чтобы фамилии предлагали внести в список только представители Балтийских стран, например, как это произошло в последний раз, но очевидно, и южные государства и другие государства также должны иметь собственное мнение о том, кто в этом списке должен оказаться", - сказал Ландсбергис.

Он подчеркнул, что инструмент, руководствуясь которым были введены санкции, использовался впервые, то есть после внесения фамилий автоматически применяются санкции в отношении имущества и собственности лица на территории ЕС.

Напомним, ЕС во вторник объявил, что наложил ограничения на четырех российских сотрудников правоохранительных органов за их роль в аресте, судебном преследовании и вынесении приговора Навальному.

В санкционном списке ЕС - глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, генеральный прокурор Игорь Краснов, глава Росгвардии Виктор Золотов и глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников. Теперь им запрещено въезжать в страны ЕС, а также хранить финансовые активы в банках стран Евросоюза.