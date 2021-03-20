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Прем’єр Болгарії про шпигунський скандал: знову доведеться висилати дипломатів РФ

Субота, 20 березня 2021, 17:15

Прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов заявив, що країні знову доведеться піти на оголошення персонами нон грата російських дипломатів після чергового шпигунського скандалу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання "Блиц".

"І знову у нашій країні повинні бути оголошені небажаними особами російські дипломати. Ми будемо твердо захищати свою національну безпеку та незалежність" - заявив Борисов.

"Я звертаюся до керівництва російської дипломатії і хочу сказати їм: "Припиніть шпигувати!", - сказав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, 18 березня у столиці Болгарії Софії в ході секретної операції затримали кілька людей, підозрюваних у шпигунстві на Росію. Джерела у правоохоронних органах стверджували, що затримані шпигуни не є росіянами.

Двоє затриманих виявились болгарськими військовослужбовцями.

За півтора року шість російських шпигунів були видворені з Болгарії. Вони використовували дипломатичну службу в якості прикриття для своєї діяльності.

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