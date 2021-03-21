Посол РФ: відносини Росії і Британії майже мертві

Посол Росії в Великій Британії Андрій Келін заявив, що відносини між двома країнами у політичній сфері "майже мертві".

Про цевін сказав в інтерв'ю британській радіостанції LBC, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Интерфакс".

"Ми зберігаємо їх в основному в економічній і культурній сферах. Але що стосується політичного поля, то вони майже мертві", - сказав російський посол.

Він прокоментував Комплексний огляд питань безпеки, оборони і зовнішньої політики Британії, опублікований 16 березня, і висловив здивування звинуваченнями на адресу Росії.

"В огляді Росія 14 разів згадується як гостра загроза Сполученому Королівству. Але немає жодного доказу або пояснення такого формулювання", - сказав він.

Всі звинувачення зводяться до "отруєння" в Солсбері Сергєя Скрипаля, хоча британською стороною не представлено жодних доказів, зазначив російський дипломат.

Келін також сказав, що наміри Британії підвищити ліміт ядерних боєголовок з 180 до 260 порушує положення Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

"Ви збільшуєте кількість боєголовок на 40%. Це порушення Договору про нерозповсюдження ядерної зброї і багатьох інших угод, в яких йдеться тільки про зменшення або скорочення кількості ядерних боєголовок", - сказав посол.

Він додав, якщо Британія збирається і далі нарощувати кількість ядерних боєголовок, то це - "велика несподіванка для всього світу".