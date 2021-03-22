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У Греції з квітня видаватимуть безкоштовні тести на COVID-19

Понеділок, 22 березня 2021, 16:09

Грецька влада надаватиме громадянам безкоштовні набори для самотестування на антиген COVID-19, і аптеки розповсюджуватимуть їх з першого тижня квітня.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Греки матимуть змогу отримати один тест на тиждень разом з листівкою, яка містить аналітичні вказівки та поради щодо процедури.

Грецький уряд бажає збільшити кількість діагностованих випадків захворювання на COVID-19, надавши населенню можливість пройти самотестування. Згідно з офіційною інформації, тести мають 95-99% точних результатів.

Уряд також планує створити цифрову платформу, в якій люди, що отримали позитивний тест, повідомлятимуть результати для проведення ПЛР-тесту в медичному центрі.

Греція також планує скасування деяких обмежень цього тижня, щоб відновити економіку.

Країна перебуває у режимі обмежень різного ступеня суворості вже більше чотирьох місяців, і зараз вона стикається з третьою хвилею пандемії.

За даними джерел, уряд вважає, що, хоча епідеміологічні дані дають похмуру картину, сонячна погода дозволяє людям залишатися на відкритому повітрі більше часу.

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