В Греции с апреля будут выдавать бесплатные тесты на COVID-19

Греческие власти будут предоставлять гражданам бесплатные наборы для самотестирования на антиген COVID-19, и аптеки начнут распространять их с первой недели апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Греки смогут получить один тест в неделю вместе с открыткой, которая содержит аналитические указания и советы по процедуре.

Греческое правительство хочет увеличить количество диагностированных случаев заболевания COVID-19, предоставив населению возможность пройти самотестирование. Согласно официальной информации, тесты имеют 95-99% точных результатов.

Правительство также планирует создать цифровую платформу, на которой люди, получившие положительный тест, будут сообщать результаты для проведения ПЦР-теста в медицинском центре.

Греция также планирует отмену некоторых ограничений на этой неделе, чтобы восстановить экономику.

Страна находится в режиме ограничений разной степени строгости уже более четырех месяцев, и сейчас она сталкивается с третьей волной пандемии.

По данным источников, правительство считает, что, хотя эпидемиологические данные дают мрачную картину, солнечная погода позволяет людям оставаться на открытом воздухе больше времени.