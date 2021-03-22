Брендовий одяг для жінок та чоловіків KKFashion Shop

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Брендовий одяг — обов'язковий атрибут у гардеробі сучасного модника або модниці. Але пандемія внесла серйозні корективи у звичний спосіб життя, тому тривалі прогулянки по торговому центру в пошуках ідеальної речі відходять на другий план.

На перші позиції виходить онлайн-шопінг. Щоб купити жіночий одяг, достатньо вбити запит в пошуковій системі, перейти на відповідний сайт, обрати необхідні параметри та купити вподобану річ. Але який саме інтернет-магазин вибрати? Радимо звернути увагу на KKFashion Shop.

Інтернет-магазин одягу KKFashion Shop є офіційним представником брендів women'secret та SPRINGFIELD в Україні. Тут представлений широкий асортимент товарів, зокрема:

• жіночий одяг: верхній – пальто, куртки, а також светри, штани, спідниці та інші;

• чоловічий одяг: як верхній, так і сорочки, штани, футболки, светри;

• нижня білизна;

• аксесуари;

• чоловіче та жіноче взуття.

Бренд SPRINGFIELD був заснований в 1988 році та спочатку під цією торговою маркою виходив тільки чоловічий одяг, але з 2006 року з'явилася і жіноча лінійка. Наразі у компанії існує дві лінійки: casual і smart casual.

Якщо ви хочете купити чоловічий одяг, зверніть увагу на футболки, поло, спортивні штани та костюми, виготовлені з чистої бавовни або комбінації бавовни з віскозою або поліестером. Жіночий одяг в цих двох стилях – сукні, спідниці, куртки, пуховики, джемпери та кардигани – теж представлений в інтернет-магазині KKFashion Shop.

SPRINGFIELD — це бренд для молодих, активних людей, які цінують власний комфорт. Якість одягу від SPRINGFIELD не викликає сумніву, адже компанія суворо контролює весь процес виробництва: від підбору матеріалів до безпосереднього пошиву.

Окрім SPRINGFIELD, інтернет-магазин одягу KKFashion представляє бренд women'secret. Вони належать групі Tendam, що входить в п'ятірку найбільших текстильних груп в Європі.

Бренд був заснований ще в 1993 році й відтоді залишається одним з головних постачальників нижньої білизни, купальників та іншого жіночого одягу для дому та сну. У магазині KKFashion Shop ви знайдете ідеальний бюстгальтер з натуральних матеріалів, боді асиметричного крою, купальники з принтом, комбінезони та інші цікаві аксесуари від бренду women'secret.

Щоб уникнути помилок, обираючи розмір, на сайті KKFashion присутня зручна розмірна сітка і функція порівняння товару, які допоможуть вам. Якщо ви раптом не вгадали з розміром, у вас є можливість повернути або обміняти товар протягом 21 дня.

З KKFashion Shop шопінг перетвориться на суцільне задоволення! Звертайтесь:

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