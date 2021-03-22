Брендовая одежда для женщин и мужчин KKFashion Shop

Брендовая одежда — обязательный атрибут в гардеробе современного модника или модницы. Но пандемия внесла серьезные коррективы в привычный образ жизни, поэтому длительные прогулки по торговому центру в поисках идеальной вещи отходят на второй план.

На первые позиции выходит онлайн-шопинг. Чтобы купить женскую одежду, достаточно вбить запрос в поисковике, перейти на соответствующий сайт, задать необходимые параметры и купить понравившуюся вещь. Но какой именно интернет-магазин выбрать? Советуем обратить внимание на KKFashion Shop.

Интернет-магазин одежды KKFashion Shop является официальным представителем брендов women’secret и SPRINGFIELD в Украине. Здесь представлен широкий ассортимент товаров, в частности:

• женская одежда: верхняя – пальто, куртки, а также свитера, штаны, юбки и прочие;

• мужская одежда: как верхняя, так и рубашки, штаны, футболки, свитера;

• нижнее белье;

• аксессуары;

• мужская и женская обувь.

Бренд SPRINGFIELD был основан в 1988 году и изначально под этой торговой маркой выходила только мужская одежда, но с 2006 года появилась и женская линейка. На данный момент у компании существует две линейки: casual и smart casual.

Если вы хотите купить мужскую одежду, обратите внимание на футболки, поло, спортивные брюки и костюмы, изготовленные из чистого хлопка или комбинации хлопка с вискозой или полиэстером. Женская одежда в этих двух стилях – платья, юбки, куртки, пуховики, джемпера и кардиганы – тоже представлена в интернет-магазине KKFashion Shop.

SPRINGFIELD — это бренд для молодых, активных людей, которые ценят собственный комфорт. Качество одежды от SPRINGFIELD не вызывает сомнения, ведь компания строго контролирует весь процесс производства: от подбора материалов до непосредственного шитья.

Помимо SPRINGFIELD, интернет-магазин одежды KKFashion Shop представляет бренд women’secret. Они принадлежат группе Tendam, входящей в пятерку самых крупных текстильных групп в Европе.

Бренд был основан еще в 1993 году и с тех пор остается одним из главных поставщиков нижнего белья, купальников и женской одежды для дома и сна. В магазине KKFashion Shop вы найдете идеальный бюстгальтер с натуральных материалов, боди асимметричного кроя, купальники с принтом, комбинезоны и другие интересные аксессуары от бренда women’secret.

Чтобы избежать ошибок, выбирая размер, на сайте KKFashion присутствует удобная размерная сетка и функция сравнения товара, которые помогут вам. Если вы вдруг не угадали с размером, у вас есть возможность вернуть или обменять товар на протяжении 21 дня.

C KKFashion Shop шопинг превратится в сплошное удовольствие!

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