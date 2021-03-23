Блінкен: США прагнуть пожвавити стосунки з НАТО

Держсекретар США Ентоні Блінкен у вівторок пообіцяв відновити і пожвавити стосунки з НАТО.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Блінкен заявив під час свого першого візиту в штаб-квартиру НАТО перед зустріччю міністрів закордонних справ Альянсу.

Блінкен сказав, що Альянс перебуває у "поворотному моменті" перед обличчям загроз у всьому світі, а також змінами клімату.

"Я прибув сюди, щоб висловити непохитну прихильність США Альянсу, який був наріжним каменем миру, процвітання і стабільності трансатлантичної спільноти понад 70 років. Я приїхав у Брюссель, тому що США хочуть відбудувати наші партнерські стосунки, у першу чергу з нашими союзниками по Алянсу", - сказав Блінкен.

"Ми прагнемо оживити Альянс, щоб пересвідчитись, що він є сильним та ефективним сьогодні – таким, яким він був у минулому", - додав він.

Як повідомлялось, 22-25 березня Держсекретар США здійснює свій перший візит до Європи.

Окрім участі в міністеріалі НАТО, Блінкен зустрінеться з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та високим представником ЄС Жозепом Боррелем, щоб обговорити трансатлантичні цілі щодо стримування пандемії COVID-19, досягнення стійкого глобального економічного відновлення, подолання кліматичної кризи та зміцнення демократії.