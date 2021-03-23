Блинкен: США стремятся оживить отношения с НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник пообещал восстановить и оживить отношения с НАТО.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Блинкен заявил во время своего первого визита в штаб-квартиру НАТО перед встречей министров иностранных дел Альянса.

Блинкен сказал, что Альянс находится в "поворотном моменте" перед лицом угроз во всем мире, а также изменениями климата.

"Я прибыл сюда, чтобы выразить непоколебимую приверженность США Альянсу, который был краеугольным камнем мира, процветания и стабильности трансатлантического сообщества более чем 70 лет. Я приехал в Брюссель, потому что США хотят восстановить наши партнерские отношения, в первую очередь с нашими союзниками по Алянсу" - сказал Блинкен.

"Мы хотим оживить Альянс, чтобы убедиться, что он является сильным и эффективным сегодня - таким, каким он был в прошлом", - добавил он.

Как сообщалось, 22-25 марта Госсекретарь США совершает свой первый визит в Европу.

Кроме участия в министериале НАТО, Блинкен встретится с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем, чтобы обсудить трансатлантические цели по сдерживанию пандемии COVID-19, достижения устойчивого глобального экономического восстановления, преодоление климатического кризиса и укрепление демократии.