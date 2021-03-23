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Прем’єрка Шотландії уникла відставки через зустріч зі звинуваченим у сексуальних домаганнях

Вівторок, 23 березня 2021, 11:28

У Шотландії прем’єрка Нікола Стерджен уникла звинувачень у порушенні міністерського кодексу, який міг нашкодити їй напередодні виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Незалежне розслідування, яке провів колишній генпрокурор Ірландії Джеймс Гамільтон, показало, що Стерджен не порушувала кодекс поведінки міністра.

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Шотландську лідерку звинуватили у введенні в оману шотландського парламенту щодо того, що вона знала про звинувачення у сексуальних домаганнях, висунутих проти Алекса Салмонда - колись її близького друга і союзника у питанні незалежності Шотландії, а сьогодні непримиренного ворога.

Кодекс поведінки встановлює стандарти, яких очікують від міністрів уряду Шотландії, і заявляє, що той, хто навмисно вводить парламент в оману, повинен піти у відставку.

"Я дотримуюся думки, що перший міністр не порушила положень міністерського кодексу щодо будь-якого з цих питань", - сказав Гамільтон у своєму довгоочікуваному звіті.

Він відкинув припущення, що вона порушила правила, не надавши записів із своїх зустрічей з Салмондом в 2018 році, і що вона намагалася вплинути на розслідування щодо його поведінки чи що вона ввела в оману шотландський парламент.

Звіт Гамільтона був опублікований у вирішальний момент для шотландської політики – у травні в Шотландії відбудуться вибори до парламенту. Стерджен пообіцяла наполягати на проведенні другого референдуму про незалежність від Сполученого Королівства, якщо її Шотландська національна партія (ШНП) отримає абсолютну більшість голосів.

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