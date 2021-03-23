Премьер Шотландии избежала отставки из-за встречи с обвиняемым в сексуальных домогательствах

В Шотландии первый министр Никола Стерджен избежала обвинений в нарушении министерского кодекса, который мог навредить ей накануне выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Независимое расследование, которое провел бывший генпрокурор Ирландии Джеймс Гамильтон, показало, что Стерджен не нарушала кодекс поведения министра.

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Главу шотландского правительства обвинили во введении в заблуждение шотландского парламента о том, что она знала об обвинениях в сексуальных домогательствах, выдвинутых против Алекса Салмонда – некогда ее близкого друга и союзника в вопросе независимости Шотландии, а сегодня – непримиримого врага.

Кодекс поведения устанавливает стандарты, которых ожидают от министров правительства Шотландии, и заявляет, что тот, кто намеренно вводит парламент в заблуждение, должен уйти в отставку.

"Я придерживаюсь мнения, что первый министр не нарушила положений министерского кодекса в отношении любого из этих вопросов", - сказал Гамильтон в своем долгожданном отчете.

Он отверг предположение, что она нарушила правила, не предоставив записей из своих встреч с Салмондом в 2018 году, и она пыталась повлиять на расследование его поведения или что она ввела в заблуждение шотландский парламент.

Отчет Гамильтона был опубликован в решающий момент для шотландской политики - в мае в Шотландии состоятся выборы в парламент. Стерджен пообещала настаивать на проведении второго референдума о независимости от Соединенного Королевства, если ее Шотландская национальная партия (ШНП) получит абсолютное большинство голосов.