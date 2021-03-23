У Литві виявили перші випадки африканського штаму коронавірусу

У Литві виявили два випадки коронавірусу південноафриканського варіанту, які є першими відомими випадками в країні.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на LRT, про це 23 березня заявила прем’єрка Інгріда Шимоніте.

За її словами, ще у кількох випадках у людей підозрюють цей підвид, дослідження тривають. Чи повернулись ці люди з-за кордону, чи заразилися всередині країни - не уточнюють.

Органи охорони здоров’я з’ясовують, наскільки африканський штам міг поширитися в країні.

"Моя головна порада для людей дуже проста: якщо ви маєте навіть легкі симптоми застуди - здайте тест. Ми бачимо, як швидко вірус поширюється, особливо у великих містах… Зараз йдеться про загрозу для ефективності вакцинації, з цим жартувати не можна", - зазначила Інгріда Шимоніте.

Вона додала, що уряд поки не планує послаблювати карантин, а з огляду на виявлення мутованого штаму деякі обмеження можливо доведеться посилити.

За останню добу у Литві повідомили про 855 нових хворих - найбільше з 28 січня. Втім, це все ще в рази менше, ніж на піку осінньої хвилі (понад 3 тисячі щоденно). Частка позитивних тестів серед усіх зроблених за остані 7 днів складає 6,8%.

Нагадаємо, з 22 березня у Литві частково відкрили школи після 3 місяців карантину, але лише у 45 муніципалітетах, де ситуація найкраща.