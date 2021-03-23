В Литве обнаружили первые случаи африканского штамма коронавируса

В Литве обнаружили два случая коронавируса южноафриканского варианта, которые являются первыми известными случаями в стране.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT, об этом 23 марта заявила премьер Ингрида Шимоните.

По ее словам, еще в нескольких случаях у людей подозревают этот подвид, исследования продолжаются. Вернулись ли эти люди из-за границы, или заразились внутри страны - не уточняется.

Органы здравоохранения выясняют, насколько африканский штамм мог распространиться в стране.

"Мой главный совет для людей очень прост: если вы даже легкие симптомы простуды - сдайте тест. Мы видим, как быстро вирус распространяется, особенно в больших городах... Сейчас речь идет об угрозе для эффективности вакцинации, с этим шутить нельзя", - отметила Ингрида Шимоните.

Она добавила, что правительство пока не планирует ослаблять карантин, а учитывая выявление мутировавшего штамма, некоторые ограничения, возможно, придется усилить.

За последние сутки в Литве сообщили о 855 новых больных – больше всего с 28 января. Впрочем, это все еще в разы меньше, чем на пике осенней волны (более 3000 ежедневно). Доля положительных тестов среди всех сделанных за последние лет семь дней составляет 6,8%.

Напомним, с 22 марта в Литве частично открыли школы после трех месяцев карантина, но только в 45 муниципалитетах, где ситуация самая лучшая.