Угорщина затвердила другу китайську вакцину

Китайська компанія CanSino Biologics Inc (CanSinoBIO) заявила, що її вакцина проти коронавірусу отримала дозвіл для екстреного використання в Угорщині.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Угорський національний інститут фармації і харчування надав дозвіл на вакцину під торговою назвою Convidecia на підставі проміжних результатів дослідження фази III, йдеться в заяві компанії.

Це вже друга китайська вакцина, схвалена Угорщиною. Раніше Будапешт видав дозвіл на вакцину компанії Sinopharm.

Угорщина була першою країною ЄС, що купила і використала китайські і російські вакцини, і спочатку піддалася критиці через окремий процес затвердження та переговорів по вакцинах.

Зовсім недавно кілька європейських країн також висловили зацікавленість у покупці цих вакцин, оскільки поставки від західних постачальників затримуються.

Вакцина CanSinoBIO передбачає тільки одну дозу до застосування, і в даний час також схвалена в Китаї, Пакистані та Мексиці.

Угорські ЗМІ раніше писали, що ця вакцина на основі вірусних векторів була схвалена в Китаї на початку березня. У той час газета, що належить комуністичній партії Китаю, писала, що її ефективність склала 65,7%, а шанс запобігти більш серйозним захворюванням - 90,9%.

Щоденне число випадків зараження коронавірусом в Угорщині в п'ятницю досягнуло рекордних 10 759 осіб, в той час як щоденне число загиблих також досягло рекордних 227 осіб.

За останніми зведеними даними Європейського центру з контролю і попередження захворювань, Угорщина - на третьому місці у ЄС за показниками захворюваності на душу населення, після Чехії та Естонії.

Водночас щеплення від коронавірусу отримали вже понад 1,6 млн осіб, з них майже 482 тисячі - у тому числі другою дозою.