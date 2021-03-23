Венгрия утвердила вторую китайскую вакцину

Китайская компания CanSino Biologics Inc (CanSinoBIO) заявила, что ее вакцина против коронавируса получила разрешение для экстренного использования в Венгрии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Венгерский национальный институт фармации и питания предоставил разрешение на вакцину под торговым названием Convidecia на основании промежуточных результатов исследования фазы III, говорится в заявлении компании.

Это уже вторая китайская вакцина, одобренная Венгрией. Ранее Будапешт выдал разрешение на вакцину компании Sinopharm.

Венгрия была первой страной ЕС, которая купила и использовала китайские и российские вакцины, и сначала подверглась критике из-за процесса утверждения и переговоров по вакцинам.

Совсем недавно несколько европейских стран также выразили заинтересованность в покупке этих вакцин, поскольку поставки от западных поставщиков задерживаются.

Вакцина CanSinoBIO предусматривает только одну дозу к применению, и в настоящее время также одобрена в Китае, Пакистане и Мексике.

Венгерские СМИ ранее писали, что эта вакцина на основе вирусных векторов была одобрена в Китае в начале марта. В то время газета, принадлежащая коммунистической партии Китая, писала, что ее эффективность составила 65,7%, а шанс предотвратить более серьезным заболеванием - 90,9%.

Ежедневная число случаев заражения коронавируса в Венгрии в пятницу достигло рекордных 10 759 человек, в то время как ежедневное число погибших также достигло рекордных 227 человек.

По последним сводным данным Европейского центра по контролю и предупреждению заболеваний, Венгрия - на третьем месте в ЕС по показателям заболеваемости на душу населения, после Чехии и Эстонии.

В то же время прививки от коронавируса получили уже более 1,6 млн человек, из них почти 482 000 - в том числе второй дозой.