Уряд Греції наказав приватним лікарям допомогти у боротьбі з коронавірусом

Уряд Греції вирішив наказати приватним лікарям приєднатися до боротьби з COVID-19, оскільки ситуація в районі Афін виходить з-під контролю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Уряд спочатку звернувся до лікарів із закликом приєднатися добровільно, але мало хто з них відгукнувся.

Грецькі поліцейські в понеділок почали доставляти лікарям відповідне розпорядження, а відмова прийняти його загрожує штрафом.

Передбачається залучити 206 лікарів у віці до 60 років, зареєстрованих в Національній державній страховій компанії EOPYY.

У число цих лікарів входять лікарі загальної практики, пульмонологи та терапевти.

Приватні лікарі вже відреагували, заявивши, що вони також обслуговують сотні пацієнтів, які страждають іншими захворюваннями, про яких необхідно подбати.

Зі свого боку, опозиція звинуватила уряд у вживанні заходів в останню хвилину, оскільки він не наймав лікарів, коли це було необхідно.

Раніше повідомлялося, що Греція планує скасування деяких обмежень цього тижня, щоб відновити економіку.

Країна перебуває у режимі обмежень різного ступеня суворості вже більше чотирьох місяців, і зараз вона стикається з третьою хвилею пандемії.

За даними джерел, уряд вважає, що, хоча епідеміологічні дані дають похмуру картину, сонячна погода дозволяє людям залишатися на відкритому повітрі більше часу.