Правительство Греции приказало частным врачам помочь в борьбе с коронавирусом

Правительство Греции решило приказать частным врачам присоединиться к борьбе с COVID-19, поскольку ситуация в районе Афин выходит из-под контроля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Правительство сначала обратилось к врачам с призывом присоединиться добровольно, но мало кто из них откликнулся.

Греческие полицейские в понедельник начали доставлять врачам соответствующее распоряжение, а отказ принять его грозит штрафом.

Предполагается привлечь 206 врачей в возрасте до 60 лет, зарегистрированных в Национальной государственной страховой компании EOPYY.

В число этих врачей входят врачи общей практики, пульмонологи и терапевты.

Частные врачи уже отреагировали, заявив, что они также обслуживают сотни пациентов, страдающих другими заболеваниями, о которых необходимо позаботиться.

Со своей стороны оппозиция обвинила правительство в принятии мер в последнюю минуту, поскольку оно не нанимало врачей, когда это было необходимо.

Ранее сообщалось, что Греция планирует отмену некоторых ограничений на этой неделе, чтобы восстановить экономику.

Страна находится в режиме ограничений разной степени строгости уже более четырех месяцев, и сейчас она сталкивается с третьей волной пандемии.

По данным источников, правительство считает, что хотя эпидемиологические данные дают мрачную картину, солнечная погода позволяет людям оставаться на открытом воздухе больше времени.