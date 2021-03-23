У Нідерландах скоротять комендантську годину

З наступної середи комендантська година у Нідерландах розпочинатиметься на годину пізніше.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

22 березня після засідання Ради безпеки стало ясно, що багато мерів хочуть перенести початок комендантської годин из 21.00 на 22.00. Мери пояснюють свою позицію переходом на літній час найближчої неділі.

Крім того, Рамадан, місяць посту для мусульман, починається з середини квітня. Вони часто ходять до родичів після заходу сонця, а комендантська година це ускладнює.

Закінчуватиметься комендантська година о 04.30.

До того, як цей захід набув чинності, два місяці тому прем'єр-міністр Марк Рютте під час парламентських дебатів заявив, що комендантська година повинна розпочатися о 20-21.00, щоб бути ефективною.

Раніше влада попередила організаторів концертів, фестивалів, конференцій тощо про те, що вони вже можуть планувати свої заходи, починаючи з 1 липня. До цієї дати сподіваються вакцинувати усе доросле населення принаймні однією дозою.

Ще одна підстава для такого рішення - перші позитивні висновки після серії експериментів, коли людей запрошували на експериментальні масові заходи.

Якщо надії не справдяться і заходи знову доведеться скасовувати, організаторам обіцяють компенсувати 80% витрат. Таку "страховку" задіють для подій включно до 31 грудня.