В Нидерландах сократят комендантский час

Со следующей среды комендантский час в Нидерландах будет начинаться на час позже.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

22 марта после заседания Совета безопасности стало ясно, что многие мэры хотят перенести начало комендантского часов из 21.00 на 22.00. Мэры объясняют свою позицию переходом на летнее время в ближайшее воскресенье.

Кроме того, Рамадан, месяц поста для мусульман, начинается с середины апреля. Они часто ходят к родственникам после захода солнца, а комендантский час это усложняет.

Заканчиваться комендантский час в 04.30.

До того, как это мероприятие вступил в силу, два месяца назад премьер-министр Марк Рютте во время парламентских дебатов заявил, что комендантский час должна начаться в 20-21.00, чтобы быть эффективной.

Ранее власти предупредили организаторов концертов, фестивалей, конференций о том, что они уже могут планировать свои мероприятия, начиная с 1 июля. К этой дате надеются вакцинировать все взрослое население по крайней мере одной дозой.

Еще одно основание для такого решения - первые положительные выводы после серии экспериментов, когда людей приглашали на экспериментальные массовые мероприятия.

Если надежды не оправдаются и мероприятия вновь придется отменять, организаторам обещают компенсировать 80% расходов. Такую "страховку" задействуют для событий вплоть до 31 декабря.