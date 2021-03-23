В Іспанії просять 70 років в'язниці для ексглави МВФ за шахрайство і відмивання коштів

Спеціальний прокурор Іспанії по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю зажадав 70 років позбавлення волі для колишнього директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Родріго Рато.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Прокуратура звинувачує Рато в 11 злочинах проти Державного казначейства, відмиванні грошей, корупції і фальсифікації документів.

У листі прокуратура вказує, що колишній віцепрем'єр приховував активи з 1999 року через різні компанії.

З цими компаніями Рато нібито здійснював безперервну фінансову інвестиційну діяльність через безліч банківських рахунків, відкритих на Багамах, у Швейцарії, Люксембурзі, Великій Британії, Швейцарії і Монако з 2005 по 2015 роки.

Прокуратура по боротьбі з корупцією вважає, що Рато за вищезгадані роки отримав через незаконні операції 7 470 163,96 євро. Загалом сума шахрайства може перевищувати 8,5 млн євро.

Рато займав пости віцепрем'єр Іспанії (1996-2004), директора-розпорядника МВФ (2004-2007) і президента банку Bankia (2010-2012).

Раніше він був засуджений до 4,5 років позбавлення волі у справі про фінансове шахрайство. У лютому цього року суд прийняв рішення про умовно-дострокове звільнення 72-річного колишнього банкіра.