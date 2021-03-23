В Испании просят 70 лет тюрьмы для экс-главы МВФ за мошенничество и отмывание денег

Специальный прокурор Испании по борьбе с коррупцией и организованной преступностью потребовал 70 лет лишения свободы для бывшего директора-распорядителя Международного валютного фонда Родриго Рато.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Прокуратура обвиняет Рато в 11 преступлениях против Государственного казначейства, отмывании денег, коррупции и фальсификации документов.

В письме прокуратура указывает, что бывший вице-премьер скрывал активы с 1999 года через различные компании.

С этими компаниями Рато якобы осуществлял непрерывную финансовую инвестиционную деятельность через множество банковских счетов, открытых на Багамах, в Швейцарии, Люксембурге, Великобритании, Швейцарии и Монако с 2005 по 2015 годы.

Прокуратура по борьбе с коррупцией считает, что Рато за вышеупомянутые годы получил через незаконные операции 7 470 163,96 евро.

Рато занимал посты вице-премьера Испании (1996-2004), директора-распорядителя МВФ (2004-2007) и президента банка Bankia (2010-2012).

Ранее он был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы по делу о финансовом мошенничестве. В феврале этого года суд по пенитенциарному надзору принял решение об условно-досрочном освобождении 72-летнего бывшего банкира.