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Кризис из-за "Спутника" в Словакии: президент призвал премьера подать в отставку

Среда, 24 марта 2021, 09:20

Президент Словакии Зузана Чапутова призвала премьер-министра страны Игоря Матовича подать в отставку и положить конец политическому кризису, вызванного его решением приобрести разработанную в России вакцину против коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Важно, чтобы премьер-министр подал в отставку и позволил выполнить коалиционное соглашение о реконструкции правительства. Позиция одного человека не важнее интересов страны и ее граждан", - сказала Чапутова после того, как приняла отставку министра юстиции страны Марии Коликовой.

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Матович заявил в воскресенье, что готов уйти в отставку, чтобы завершить кризис, но он обусловил свою отставку рядом условий. В частности, он хочет остаться в правительстве в должности министра, и хочет, чтобы его партия возглавила дополнительное министерство - в нарушение коалиционного соглашения, заключенного год назад.

Коликова - четвертый министр правительства Словакии, который ушел в отставку в последние дни в попытке разрешить кризис, разразившийся три недели назад.

Министр здравоохранения Марек Крайчи, министр труда Милан Крайняк и министр экономики Ричард Сулик также подали в отставку, пытаясь заставить Матовича уйти.

Кризис достиг апогея после того, как Матович приехал в аэропорт в Кошице на востоке страны, чтобы лично встретить первую партию из 2 миллионов доз российской вакцины "Спутник V", которые он решил приобрести, не проведя консультации со своими партнерами по коалиции.

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Вакцина еще не одобрена для использования Европейским агентством по лекарственным средствам, хотя сейчас агентство проводит ее экспертизу.

Если кризис не будет решен в ближайшие дни, могут быть объявлены досрочные выборы. Cпикер словацкого парламента Борис Коллар в прошлый четверг заявил, что его партия "Мы - семья" покинет правительство и потребует внеочередных выборов, если кризис не разрешится за неделю.

Однако все четыре коалиционные партии неоднократно заявляли, что, каким бы ни был результат переговоров, они не хотят досрочных выборов. Причина в том, что, по данным опросов, победителем, скорее всего, станет новая правоцентристская партия "Голос" бывшего премьер-министра Питера Пеллегрини.

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