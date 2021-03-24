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Європарламент визначив дату ратифікації нової угоди з Британією

Середа, 24 березня 2021, 10:56

Європейський парламент визначився, коли надасть свою згоду новій торговельній угоді з Британією.

Про це в інтерв’ю Politico розповів президент Європарламенту Давід Сассолі, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, парламент розгляне угоду на пленарній сесії, що розпочнеться 26 квітня.

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"У нас буде пленарне засідання 26 квітня, тому це остання дата для ратифікації", - сказав Сассолі.

Національні уряди ЄС та парламент Великої Британії вже схвалили угоду, яку було укладено наприкінці грудня, а ратифікація Європарламентом є завершальним кроком до набрання угоди чинності. Угода діє з 1 січня у тимчасовому режимі.

У березні лідери політичних груп у парламенті вирішили відкласти голосування щодо ратифікації після того, як Велика Британія оприлюднила плани в односторонньому порядку продовжити пільгові періоди для митних перевірок в портах Північної Ірландії після Brexit як мінімум на шість місяців. Єврокомісія заявила, що такий крок ознаменував собою другий раз, коли уряд Британії був налаштований порушити міжнародне право".

В інтерв'ю Сассолі дав зрозуміти, що ратифікація угоди повинна рухатися вперед, незалежно від дій Британії, і наполягав на тому, що подальших затримок у ратифікації не буде.

Джерела заявляють, що більшість депутатів Європарламенту, схоже, готові дати свою згоду для ратифікації.

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Brexit Велика Британія Європарламент
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