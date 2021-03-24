Європарламент визначив дату ратифікації нової угоди з Британією

Європейський парламент визначився, коли надасть свою згоду новій торговельній угоді з Британією.

Про це в інтерв’ю Politico розповів президент Європарламенту Давід Сассолі, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, парламент розгляне угоду на пленарній сесії, що розпочнеться 26 квітня.

Читайте також Єврокомісія почала процедуру проти Британії за невиконання угоди щодо Brexit

"У нас буде пленарне засідання 26 квітня, тому це остання дата для ратифікації", - сказав Сассолі.

Національні уряди ЄС та парламент Великої Британії вже схвалили угоду, яку було укладено наприкінці грудня, а ратифікація Європарламентом є завершальним кроком до набрання угоди чинності. Угода діє з 1 січня у тимчасовому режимі.

У березні лідери політичних груп у парламенті вирішили відкласти голосування щодо ратифікації після того, як Велика Британія оприлюднила плани в односторонньому порядку продовжити пільгові періоди для митних перевірок в портах Північної Ірландії після Brexit як мінімум на шість місяців. Єврокомісія заявила, що такий крок ознаменував собою другий раз, коли уряд Британії був налаштований порушити міжнародне право".

В інтерв'ю Сассолі дав зрозуміти, що ратифікація угоди повинна рухатися вперед, незалежно від дій Британії, і наполягав на тому, що подальших затримок у ратифікації не буде.

Джерела заявляють, що більшість депутатів Європарламенту, схоже, готові дати свою згоду для ратифікації.