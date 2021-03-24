Европарламент определил дату ратификации нового соглашения с Британией

Европейский парламент определился, когда даст свое согласие на новое торговое соглашение с Британией.

Об этом в интервью Politico рассказал президент Европарламента Давид Сассоли, сообщает "Европейская правда".

По его словам, парламент рассмотрит соглашение на пленарной сессии, которая начнется 26 апреля.

"У нас будет пленарное заседание 26 апреля, поэтому это последняя дата для ратификации", - сказал Сассоли.

Национальные правительства ЕС и парламент Великобритании уже одобрили соглашение, которое было заключено в конце декабря, а ратификация Европарламентом является завершающим шагом до вступления соглашения в силу. Соглашение действует с 1 января во временном режиме.

В марте лидеры политических групп в парламенте решили отложить голосование по ратификации после того, как Великобритания обнародовала планы в одностороннем порядке продлить льготные периоды для таможенных проверок в портах Северной Ирландии после Brexit как минимум на шесть месяцев. Еврокомиссия заявила, что такой шаг ознаменовал собой второй раз, когда правительство Британии было настроено нарушить международное право.

В интервью Сассоли дал понять, что ратификация соглашения должна двигаться вперед, независимо от действий Британии, и настаивал на том, что дальнейших задержек в ратификации не будет.

Источники заявляют, что большинство депутатов Европарламента, похоже, готовы дать свое согласие на ратификацию.