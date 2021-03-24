Черногория расследует раскрытие главой спецслужбы секретных данных члена НАТО

Прокуратура Черногории начала предварительное расследование относительно вероятного разглашение секретной информации главой Агентства национальной безопасности (АНБ) Деяном Вукшичем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFE/RL.

"Дело находится на предварительной стадии", - сообщила 23 марта пресс-секретарь Высшей государственной прокуратуры Подгорицы Лепа Меденица.

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Лидер оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) и член парламентского комитета по безопасности и обороне Рашко Коневич заявил 19 марта, что Вукшич нарушил закон о секретности данных и скомпрометировал секретную информацию союзника по НАТО, поделившись секретными данными с комитетом ранее в тот день.

По словам заместителя премьер-министра по вопросам безопасности Дритана Абазовича, Вукшич "совершил ошибку", разгласив секретную информацию.

Премьер-министр Здравко Кривокапич встал на защиту Вукшича, заявив, что во время заседания комитета он раскрыл данные из внутреннего документа АНБ, а не от страны-члена НАТО.

В некоторых сообщениях говорилось, что секретная информация касалась оперативников ЦРУ.

Вукшич был назначен руководителем секретной службы в середине декабря правительством Кривокапича. Его назначение решительно опротестовала оппозиция, которая утверждала, что должностные лица АНБ не должны быть членами политической партии или заниматься политической деятельностью.

Вукшич возглавлял список кандидатов коалиции "За будущее Котора" на местных выборах в августе 2020 года.

Черногория присоединилась к НАТО в 2017 году.