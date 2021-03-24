Посол Британії стурбована загостренням на Донбасі

Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс відреагувала на збільшення порушень режиму тиші на Сході, закликавши Росію припинити підживлювати конфлікт.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Дуже стурбована збільшенням порушень режиму припинення вогню та повідомленнями про втрати серед українських військових. Дотримання режиму припинення вогню є важливим", - заявила британська дипломатка у середу в своєму Twitter.

Вона додала, що "РФ має припинити підживлювати розпалений нею конфлікт і забезпечити дотримання режиму припинення вогню своїми ставлениками".

Нагадаємо, 22 березня глава Офісу президента Андрій Єрмак обговорив з послами G7 і ЄС ситуацію на Донбасі.

Єрмак заявив дипломатам, що попри активні зусилля України з відновлення режиму припинення вогню від 27 липня 2020 року, російська сторона не підтримала українські ініціативи та відмовилася від проведення позачергового засідання робочої групи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи.

Цими вихідними із листа Єрмака до радників "нормандської четвірки" стало відомо, що Україна не погодилася на нові пропозиції щодо Донбасу, висловлені заступником глави адміністрації президента РФ Дмітрієм Козаком.