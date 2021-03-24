Посол Великобритании обеспокоена обострением на Донбассе

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отреагировала на увеличение нарушений режима тишины на Востоке, призвав Россию прекратить подпитывать конфликт.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Очень обеспокоена увеличением нарушений режима прекращения огня и сообщениями о потерях среди украинских военных. Соблюдение режима прекращения огня является важным", - заявила британская дипломатка в среду в своем Twitter.

Она добавила, что "РФ должна прекратить подпитывать разжигаемый ею конфликт и обеспечить соблюдение режима прекращения огня своими ставленниками".

Напомним, 22 марта глава Офиса президента Андрей Ермак обсудил с послами G7 и ЕС ситуацию в Донбассе.

Ермак заявил дипломатам, что несмотря на активные усилия Украины по восстановлению режима прекращения огня от 27 июля 2020 года, российская сторона не поддержала украинские инициативы и отказалась от проведения внеочередного заседания рабочей группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы.

В эти выходные из письма Ермака к советникам "нормандской четверки" стало известно, что Украина не согласилась на новые предложения по Донбассу, высказанные заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.