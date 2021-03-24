Боррель: слід давати відсіч Росії, коли вона порушує міжнародне право

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюзу у партнерстві з НАТО слід давати відсіч Росії, коли вона порушує міжнародне право.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Боррель сказав, прибувши на зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО по Росії.

"Росія відходить від європейських цінностей. Країна стає все більш авторитарною: справа Навального, кібератаки, дезінформація, невиконання Мінських домовленостей. Європейський Союз повинен на це реагувати", - сказав Боррель.

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"Ми зробили це. Ми ввели санкції проти високопоставлених російських чиновників з цих питань, і ми повинні продовжити роботу над рамками щодо п'яти керівних принципів, які визначають єдність європейців і наших партнерів по НАТО", - додав він.

Боррель наголосив, що у той же час слід шукати канали зв'язку з Росією.

"Росія - сусід, небезпечний сусід, але ми повинні ділитися з ними деякими питаннями, з яких у нас є спільні інтереси… Але, перш за все, ми повинні стримувати Росію, давати відсіч Росії, коли вона порушує міжнародне право, і це дуже важливо робити в рамках нашого партнерства з НАТО", - вважає глава дипломатії ЄС.

Нагадаємо, 22 березня ЄС запровадив санкції проти віцепрем’єра Чечні та неофіційного охоронця Кадирова Абузайда Вісмурадова і колишнього глави поліції Аргуна Аюба Катаєва через переслідування ЛГБТ у Чечні.

На початку лютого у день візиту головного дипломата ЄС Жозепа Борреля Росія одночасно оголосила про висилку трьох дипломатів з Польщі, Німеччини та Швеції нібито за їхню участь у протестах проти ув'язнення Навального. Країни ЄС відповіли взаємністю.

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