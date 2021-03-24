Боррель: нужно давать отпор России, когда она нарушает международное право

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу в партнерстве с НАТО следует давать отпор России, когда она нарушает международное право.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Боррель сказал, прибыв на встречу министров иностранных дел стран НАТО по России.

"Россия отходит от европейских ценностей. Страна становится все более авторитарной: дело Навального, кибератаки, дезинформация, невыполнение Минских договоренностей. Европейский Союз должен на это реагировать", - сказал Боррель.

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"Мы сделали это. Мы ввели санкции против высокопоставленных российских чиновников по этим вопросам, и мы должны продолжить работу над рамками по пяти руководящих принципов, определяющих единство европейцев и наших партнеров по НАТО", - добавил он.

Боррель отметил, что в то же время следует искать каналы связи с Россией.

"Россия - сосед, опасный сосед, но мы должны делиться с ними некоторыми вопросами, по которым у нас есть общие интересы... Но, прежде всего, мы должны сдерживать Россию, давать отпор России, когда она нарушает международное право, и это очень важно делать в рамках нашего партнерства с НАТО", - считает глава дипломатии ЕС.

Напомним, 22 марта ЕС ввел санкции против вице-премьера Чечни и неофициального охранника Кадырова Абузайда Висмурадова и бывшего главы полиции Аргуна Аюба Катаева из-за преследования ЛГБТ в Чечне.

В начале февраля в день визита главного дипломата ЕС Жозепа Борреля Россия одновременно объявили о высылке трех дипломатов из Польши, Германии и Швеции якобы за их участие в протестах против заключения Навального. Страны ЕС ответили взаимностью.

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