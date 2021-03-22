Генсек НАТО: Росія продовжує демонструвати агресивну поведінку за кордоном

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія не відмовляється від агресивних дій за кордоном.

Як повідомляє "Європейська правда", про це генсек сказав напередодні міністерської зустрічі у Брюсселі.

"Росія продовжує придушувати мирних дисидентів вдома, і демонструвати агресивну поведінку за кордоном. У тому числі з кібератаками та спробами втручатися у наші вибори та підривати наші демократії", - сказав Столтенберг.

Він наголосив, що Альянс продовжує дотримуватися двостороннього підходу до Росії: сильне стримування та захист у поєднанні з відкритістю до змістовного діалогу.

"У тому числі з таких питань, як контроль над озброєннями. Усі союзники привітали нещодавнє рішення продовжити Договір про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Це важливий початок. Але нам потрібно ще більше посилити міжнародний контроль над озброєннями", - додав генсек.

Нагадаємо, 3 лютого набула чинності Угода РФ і США про продовження Договору про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

Адміністрація Джо Байдена раніше запропонувала Росії п'ятирічне продовження дії договору, що обмежує кількість американської та російської стратегічної ядерної зброї.

Підписаний на 10 років, СНО-3 обмежує стратегічні носії та ядерні боєголовки РФ і США до 700 і 1550 відповідно.

Адміністрація Дональда Трампа не була налаштована на продовження договору.