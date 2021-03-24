Уряд Нідерландів продовжив локдаун, але пом'якшив комендантську годину

Виконувач обов’язків прем'єра Нідерландів Марк Рютте заявив у вівторок, що число коронавірусних інфекцій зростає занадто швидко,тому локдаун в країні буде продовжено на три тижні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

Два тижні тому, напередодні загальних виборів, на яких перемогла його партія, Рютте висловив надію, що наближається "переломний момент", коли вакцинація здобуде перевагу над вірусом. Однак з тих пір рівень інфікування і госпіталізацій виріс в Нідерландах і по всій Європі.

"Це тривожна реальність сьогоднішнього дня, і тому зараз ми не можемо відмовитися від жодного із карантинних заходів", - сказав Рютте.

"Я розумію, що це розчаровує. Я розумію нетерпіння, і ми бачимо хвилювання в суспільстві, але в той же час на місцях я бачу величезні зусилля мерів по підтримці миру. Це важливо для всіх нас, і відповідальність лежить на всіх нас", - додав він.

В рамках локдауну з середини жовтня в Нідерландах були закриті бари та ресторани. Рютте також продовжив заборону на поїздки до середини травня, закликавши людей не виїжджати за межі країни.

Водночас уряд погодився пом’якшити комендантську годину, яка з 31 березня починатиметься на годину пізніше, з 22:00.

Раніше у вівторок інститут суспільної охорони здоров'я країни повідомив про зростання позитивних тестів на коронавірус на 16% за останній тиждень в порівнянні з тижнем раніше, а також про збільшення числа смертей і госпіталізацій через COVID-19.

Раніше влада попередила організаторів концертів, фестивалів, конференцій тощо про те, що вони вже можуть планувати свої заходи, починаючи з 1 липня. До цієї дати сподіваються вакцинувати усе доросле населення принаймні однією дозою.