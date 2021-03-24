Правительство Нидерландов продлило локдаун, но смягчило комендантский час

Исполняющий обязанности премьера Нидерландов Марк Рютте заявил во вторник, что число коронавирусных инфекций растет слишком быстро, поэтому локдаун в стране будет продлен на три недели.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

Две недели назад, накануне всеобщих выборов, на которых победила его партия, Рютте выразил надежду, что приближается "переломный момент", когда вакцинация получит преимущество над вирусом. Однако с тех пор уровень инфицирования и госпитализаций вырос в Нидерландах и по всей Европе.

"Это тревожная реальность сегодняшнего дня, и поэтому сейчас мы не можем отказаться ни от одной из карантинных мер", - сказал Рютте.

"Я понимаю, что это разочаровывает. Я понимаю нетерпение, и мы видим волнения в обществе, но в то же время на местах я вижу огромные усилия мер по поддержанию мира. Это важно для всех нас, и ответственность лежит на всех нас", - добавил он.

В рамках локдауна с середины октября в Нидерландах были закрыты бары и рестораны. Рютте также продлил запрет на поездки до середины мая, призвав людей не выезжать за пределы страны.

В то же время правительство согласилось смягчить комендантский час, который с 31 марта будет начинаться на час позже, с 22:00.

Ранее во вторник институт общественного здравоохранения страны сообщил о росте положительных тестов на коронавирус на 16% за последнюю неделю по сравнению с неделей ранее, а также об увеличении числа смертей и госпитализаций из-за COVID-19.

Ранее власти предупредили организаторов концертов, фестивалей, конференций о том, что они уже могут планировать свои мероприятия, начиная с 1 июля. К этой дате надеются вакцинировать все взрослое население по крайней мере одной дозой.