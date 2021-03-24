Іспанія відновила щеплення вакциною AstraZeneca після тижневої паузи

Іспанія відновила кампанію вакцинації препаратом AstraZeneca після тижневого припинення через побоювання з приводу потенційних побічних ефектів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Разом з десятком інших європейських країн Іспанія припинила використовувати вакцину на початку минулого тижня через побоювання з приводу рідкісного стану згортання крові, але потім скасувала призупинення після того, як європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) заявило про безпечність вакцини.

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За даними агентства, призупинення не вплинуло на ентузіазм людей. У середу біля стадіону "Ванда" в Мадриді, який був перетворений в центр масової вакцинації, люди вишикувалися в чергу, щоб отримати щеплення.

Відповідно до стратегії вакцинації Іспанії, вакцину AstraZeneca вводять ключовим працівникам віком до 65 років, тоді як вакцини від Pfizer/BioNTech та Moderna призначені для літніх людей та із груп ризику.

Влада Іспанії вже зробила майже мільйон щеплень з допомогою AstraZeneca із загальної кількості 6,4 млн доз.

За даними опитування YouGov, у деяких країнах Європи довіра до вакцини AstraZeneca впала після призупинення використання препарату.

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