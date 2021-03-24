Испания возобновила прививки вакциной AstraZeneca после недельной паузы

Испания возобновила кампанию вакцинации препаратом AstraZeneca после недельной приостановки из-за опасений по поводу возможных побочных эффектов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Вместе с десятком других европейских стран Испания прекратила использовать вакцину в начале прошлой недели из-за опасений по поводу редкого состояния свертывания крови, но затем отменила приостановление после того, как европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) заявило о безопасности вакцины.

По данным агентства, приостановление не повлияло на энтузиазм людей. В среду у стадиона "Ванда" в Мадриде, который был превращен в центр массовой вакцинации, люди выстроились в очередь, чтобы получить прививку.

Согласно стратегии вакцинации Испании, вакцину AstraZeneca вводят ключевым работникам в возрасте до 65 лет, тогда как вакцины от Pfizer / BioNTech и Moderna предназначены для пожилых людей и из групп риска.

Власти Испании уже сделала почти миллион прививок с помощью AstraZeneca из общего количества 6,4 млн доз.

По данным опроса YouGov, в некоторых странах Европы доверие к вакцине AstraZeneca упало после приостановки использования препарата.

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