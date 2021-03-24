Уряд Нідерландів проведе "туристичний експеримент" у Греції

Уряд Нідерландів схвалив експеримент з перевірки того, чи можна провести за кордоном відпустку і при цьому ефективно захиститися від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на грецьке видання Ekathimerini.

Туристичний експеримент відбудеться на грецькому острові Родос у квітні.

Поїздка, яка повинна початися 12 квітня, є ініціативою туристичної індустрії і в ній візьмуть участь приблизно 188 мандрівників.

Протягом восьми днів вони будуть перебувати на курорті, що працює за системою "все включено" на Родосі, з якого вони не зможуть виїхати.

Доступ буде дозволений тільки персоналу, туристів будуть перевіряти як до, так і після поїздки, щоб побачити ефективність заходів зі стримування вірусу для відпочиваючих за кордоном.

Нагадаємо, уряд Нідерландів продовжив локдаун на три тижні, але пом'якшив комендантську годину, яка з 31 березня починатиметься на годину пізніше, з 22:00.