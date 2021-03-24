Правительство Нидерландов проведет "туристический эксперимент" в Греции

Правительство Нидерландов одобрило эксперимент по проверке того, можно ли провести за границей отпуск и при этом эффективно защититься от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на греческое издание Ekathimerini.

Туристический эксперимент состоится на греческом острове Родос в апреле.

Поездка, которая должна начаться 12 апреля, является инициативой туристической индустрии и в ней примут участие около 188 путешественников.

В течение восьми дней они будут находиться на курорте, работающем по системе "все включено" на Родосе, из которого они не смогут уехать.

Доступ будет разрешен только персоналу, туристов будут проверять как до, так и после поездки, чтобы увидеть эффективность мер по сдерживанию вируса для отдыхающих за рубежом.

Напомним, правительство Нидерландов продолжило локдаун на три недели, но смягчило комендантский час, который с 31 марта будет начинаться на час позже, с 22:00.