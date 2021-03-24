В Германии рассматривают возможность запрета отдыха за рубежом

Правительство Германии рассматривает возможность запрета на поездки в популярные туристические места за границей в связи с пандемией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"На данный момент соответствующей проверкой занимаются компетентные ведомства", - сообщила заместитель спикера канцлера Германии Ульрике Деммер.

В Германии резко вырос спрос на отпуск на Майорке после того, как МИД Германии приняло остров из списка территорий, признанных зонами эпидемиологического риска.

Ранее правительство и земли Германии договорились отменить принятое два дня назад решение об усилении локдауну на время предстоящих пасхальных праздников.

Как сообщалось, путешественникам из Англии грозит штраф в 5000 фунтов стерлингов, согласно планируемым законодательством, разработанным для противодействия несущественным поездкам и защиты страны от привезенных инфекций.