Шість країн приєдналися до продовження санкцій ЄС проти Білорусі

Шість держав-партнерів Європейського союзу приєдналися до рішення Ради ЄС продовжити на рік санкції проти Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві зовнішньополітичної служби ЄС.

"Країни-кандидати Північна Македонія, Чорногорія та Албанія, а також держави європейської зони вільної торгівлі - Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія - приєдналися до рішення Ради ЄС. Вони забезпечать відповідність своєї національної політики цим рішенням Ради", - йдеться в заяві.

У лютому ЄС продовжив на 12 місяців санкції щодо 88 представників керівництва і бізнесу Білорусії, включаючи самопроголошеного президента країни Александра Лукашенка, і 7 компаній, відповідальних за репресії і фальсифікації на виборах.

Всім їм заборонений в'їзд в ЄС, а їхні рахунки в європейських банках підлягають заморожуванню.

Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель пообіцяв, що буде підготовлений четвертий пакет санкцій щодо Білорусі.

Раніше Євросоюз засудив вироки двом білоруським журналісткам, які були засуджені за відеотрансляцію розгону мітингу у Мінську, і закликав режим Лукашенка припинити атаки на медіа.

Двох журналісток "Белсату" у Білорусі 18 лютого засудили до двох років позбавлення волі.