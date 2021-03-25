Лідери Євросоюзу порадяться, як покращити вакцинацію в Європі

Лідери Європейського Союзу у четвер зберуться на віртуальний саміт, на якому вони планують обговорити кампанію вакцинації та епідеміологічну ситуацію, зовнішні відносини та цифрову стратегію блоку.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Віртуальний саміт відбувається у той час, як більшість країн Європи охопила "третя хвиля" коронавірусу.

Відеоконфернеція триватиме два дні, у четвер та п’ятницю. Лідери країн та урядів Євросоюзу обговорять, як поліпшити розповсюдження вакцин та збільшити їх поставки.

Очікується, що Європейська комісія в четвер попросить лідерів підтримати плани з посилення екпортного контролю вакцин, що може вплинути на поставки до Британії.

Президент США Джо Байден також приєднається до переговорів, щоб обговорити відносини між ЄС і США. Лідери Євросоюзу сподіваються, що це стане моментом відновлення союзництва зі США після чотирьох бурхливих років з Дональдом Трампом.

Як повідомлялося, стратегічну дискусію між лідерами блоку щодо подальших відносин з Росією Євросоюз відклав на наступний саміт, який, як очікується, відбудеться фізично.