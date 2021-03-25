Лидеры Евросоюза посоветуются, как улучшить вакцинацию в Европе

Лидеры Европейского Союза в четверг соберутся на виртуальный саммит, на котором они планируют обсудить кампанию вакцинации и эпидемиологическую ситуацию, внешние отношения и цифровую стратегию блока.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Виртуальный саммит происходит в то время, как большинство стран Европы охватила "третья волна" коронавируса.

Видеоконфернеция продлится два дня, в четверг и пятницу. Лидеры стран и правительств Евросоюза обсудят, как улучшить распространения вакцин и увеличить их поставки.

Ожидается, что Европейская комиссия в четверг попросит лидеров поддержать планы с усиления экпортного контроля вакцин, что может повлиять на поставки в Британию.

Президент США Джо Байден также присоединится к переговорам, чтобы обсудить отношения между ЕС и США. Лидеры Евросоюза надеются, что это станет моментом восстановления союзничества с США после четырех бурных лет с Дональдом Трампом.

Как сообщалось, стратегическую дискуссию между лидерами блока относительно дальнейших отношений с Россией Евросоюз отложил на следующий саммит, который, как ожидается, состоится физически.