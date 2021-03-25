У Додона знайшли новий спосіб завадити Санду розпустити парламент

Партія соціалістів експрезидента Молдови Ігоря Додона звернулася до Конституційного суду з новим запитом, що у разі виграшу дозволить їм завадити президентці Маї Санду розпустити парламент.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Депутати просять КС дати оцінку наказу Санду, яким вона вперше висунула кандидатку на посаду прем’єр-міністра Наталію Гаврилицю.

Соціалісти вважають цей наказ фіктивним - оскільки одразу планувалося, що парламент не підтримає цю кандидатуру - відтак наполягають, що голосуваня за уряд Гаврилиці не повинне вважатися першою спробою формування уряду.

Крім того, депутати звернули увагу на те, що в офіційному віснику наказ опублікували із великою затримкою, тому на момент голосування за Гаврилицю він не був чинним.

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду домагається скликання позачергових парламентських виборів в країні. Останні кілька місяців вона намагається відкрити можливість для розпуску парламенту, тоді як Додон та його союзники намагаються завадити їй у цьому.

За Конституцією Молдови, президент отримує право розпустити парламент у двох випадках: у разі неможливості формування уряду або блокування протягом трьох місяців прийняття законів і якщо парламент як мінімум двічі відхилив запропонований йому склад уряду в 45-денний термін після внесення відповідної пропозиції.

Першою Санду запропонувала формальну кандидатку - ексочільницю Мінфіну Наталію Гавріліцу, яка не приховувала, що не хоче, щоби парламент її підтримав, і зрештою депутати не дали за неї голосів. Відтак ще одне провальне голосування відкриває можливість для дострокових виборів.

З такими намірами президентка висунула кандидатуру Гавріліци вдруге, але КС за зверненням ПСРМ визнав цей наказ неконституційним.

Після цього Санду висунула нового кандидата на посаду прем’єра - виконуючого обов’язки лідера її партії "Дія та Солідарність" Ігоря Гросу, якого очікувано не підтримають. Партія Додона звернулась до КС і з приводу цього наказу, але Конституційний Суд визнав його конституційним, фактично відкривши можливість для дострокових виборів.