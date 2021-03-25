У Додона нашли новый способ помешать Санду распустить парламент

Партия социалистов экс-президента Молдовы Игоря Додона обратилась в Конституционный суд с новым запросом, который в случае победы позволит им помешать президенту Майе Санду распустить парламент.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Депутаты просят КС дать оценку приказу Санду, которым она впервые выдвинула кандидата на пост премьер-министра Наталью Гаврилицу.

Социалисты считают этот приказ фиктивным - так сразу планировалось, что парламент не поддержит эту кандидатуру - значит настаивают, что голосование за правительство Гаврилица не должно считаться первой попыткой формирования правительства.

Кроме того, депутаты обратили внимание на то, что в официальном вестнике приказ опубликовали с большой задержкой, поэтому на момент голосования за Гаврилицу он не действовал.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду добивается созыва внеочередных парламентских выборов в стране. Последние несколько месяцев она пытается открыть возможность для роспуска парламента, тогда как Додон и его союзники пытаются помешать ей в этом.

По Конституции Молдовы, президент получает право распустить парламент в двух случаях: в случае невозможности формирования правительства или блокирования в течение трех месяцев принятия законов и если парламент как минимум дважды отклонил предложенный ему состав правительства в 45-дневный срок после внесения соответствующего предложения.

Первой Санду предложила формальную кандидатку – экс-главу Минфина Наталью Гаврилицу, которая не скрывала, что не хочет, чтобы парламент ее поддержал, и в конце концов депутаты не дали за нее голосов. Поэтому еще одно провальное голосование открывает возможность для досрочных выборов.

С такими намерениями президент выдвинула кандидатуру Гаврилицы второй раз, но КС по обращению ПСРМ признал этот приказ неконституционным.

После этого Санду выдвинула нового кандидата на пост премьера - исполняющего обязанности лидера ее партии "Действие и солидарность" Игоря Гросу, которого ожидаемо не поддержат. Партия Додона обратилась в КС и по поводу этого приказа, но Конституционный суд признал его конституционным, открыв дорогу к выборам.