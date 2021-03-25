В Финляндии могут ограничить свободу передвижения, последнее слово - за парламентом

Правительство Финляндии внесло в парламент проект о временном ограничении свободы передвижения и контактов с другими людьми в связи с ухудшением эпидемической ситуации. Такие меры планируется ввести в районах, где вирус распространяется "быстро и неконтролируемо".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Долгое время ситуация с вирусом в Финляндии оставалась одной из лучших в Европе, но с конца февраля количество заражений начало расти. За последнюю неделю в стране с пятимиллионным населением неоднократно регистрировали более 800 новых больных в сутки.

"Ситуация очень серьезная. Если не ввести новые ограничения - есть серьезный риск, что наша система здравоохранения будет переполнена", - пояснила премьер Санна Марин.

Ограничения коснутся столицы Хельсинки, соседних городов Эспоо и Кауниайнен, а также Турку.

Проект предусматривает запрет на выход из дома, кроме как при наличии важной причины - но список причин очень обширный:

выход в магазин за продуктами или другими важными покупками

выход в банк или на почту

выход на работу или по предпринимательским делам, на учебу, для выполнения каких-либо официальных обязанностей

визит к врачу или для социальной заботы, или решения каких-либо официальных вопросов

забота о члене семьи или близком друге, или уход за ребенком человека с инвалидностью

присутствие на похоронах

индивидуальная встреча с представителем религиозного сообщества

уход за своим имуществом - авто или домом

выгул животного или поход к ветеринару

поездка в загородный дом.

Кроме того, предполагается, что детям до 12 лет можно играть друг с другом на улице.

В этих же районах люди в возрасте от 14 лет должны будут носить маски в транспорте и общественных зданиях - кроме особ с медицинскими противопоказаниями.

За нарушение масочного режима предусматривается штраф в размере 40 евро. Штрафы за выход из дома без важной причины также планируются, но суммы еще не называют.

Проект также предусматривает право полиции приказывать группам людей разойтись.

Правительство надеется провести проект через парламент как можно быстрее, однако источники вещателя считают, что это вряд ли произойдет раньше Пасхи.

Предварительно планируется, что ограничения будут вводиться на три недели, после чего потребуется решение о продолжении. Первые дебаты в парламенте ожидаются 26 марта.

Поддержать проект планируют партия Санны Марин - социал-демократы, имеющие наибольшее количество мест в парламенте, а также их коалиционные партнеры из Центристской партии.

В настоящее время еще три парламентские фракции - Шведская народная партия, Зеленые и Левый альянс - также готовы поддержать его.