Євродепутат, на якого Зеленський наклав санкції, розповів росЗМІ, як буде протестувати

Євродепутат від Франції Філіпп Олів'є, проти якого Україна ввела санкції, назвав нелегітимними дії Києва і повідомив російським ЗМІ, що має намір звернутися до керівництва Європарламенту.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав у коментарі РИА "Новости".

"Мене дивує, що намагаються чинити тиск на депутатів, які користуються своїм правом поїхати і побачити ситуацію де б то не було ... Я буду просити керівництво Європарламенту протестувати проти таких методів, які абсолютно неприпустимі", - сказав Олів'є.

Він додав, що має намір адресувати звернення голові Європарламенту разом зі своїми колегами.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції Ради національної безпеки та оборони проти кількох французьких євродепутатів, які їздили до окупованого Криму - поруч із санкціями проти майже сотні російських компаній та фізичних осіб.

У додатку зі списком фізосіб фігурують троє європарламентарів - Віржині Жорон, Жан-Лін Лакапель та Філіпп Олів’є. Усі є представниками крайньої правої політичної групи "Ідентичність та демократія".

У документі не згадується причина для запровадження санкцій проти зазначених осіб, та найімовірніше це - візит до окупованого Криму влітку 2020 року, для спостереження за голосуванням щодо поправок до Конституції РФ. Делегацію очолював депутат Європарламенту, член комітету у закордонних справах, президент Асоціації "Франко-російський діалог" Тьєррі Маріані.