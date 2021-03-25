Евродепутат, на которого Зеленский наложил санкции, рассказал росСМИ, как будет протестовать

Евродепутат от Франции Филипп Оливье, против которого Украина ввела санкции, назвал нелегитимными действия Киева и сообщил российским СМИ, что намерен обратиться к руководству Европарламента.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в комментарии РИА "Новости".

"Меня удивляет, что пытаются оказать давление на депутатов, которые пользуются своим правом поехать и увидеть ситуацию где бы то ни было... Я буду просить руководство Европарламента протестовать против таких методов, которые абсолютно недопустимы", - сказал Оливье.

Он добавил, что намерен адресовать обращение председателю Европарламента вместе со своими коллегами.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны против нескольких французских евродепутатов, которые ездили в оккупированный Крым - наряду с санкциями против почти сотни российских компаний и физических лиц.

В приложении со списком физлиц фигурируют трое европарламентариев - Виржини Жорон, Жан-Лин Лакапель и Филипп Оливье. Все они являются представителями крайне правой политической группы "Идентичность и демократия".

В документе не упоминается причина для введения санкций против указанных лиц, но, скорее всего, это визит в оккупированный Крым летом 2020 года, для наблюдения за голосованием по поправкам к Конституции РФ. Делегацию возглавлял депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам, президент Ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани.