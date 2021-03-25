Дію комендантської години у Брюсселі продовжили до 25 квітня

Мер Брюсселя Руді Вервоорт вирішив продовжити дію комендантської години, яка триває з 22.00 до 6.00, до 25 квітня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir.

Причина рішення, яке є прерогативою мера, відповідального за координацію заходів безпеки в Брюсселі: аналіз епідеміологічної ситуації в столичному регіоні.

Чинне рішення про комендантську годину досі діяло до 31 березня.

Варто зазначити, що на решті території Бельгії комендантська година розпочинається опівночі.

Інші заходи Брюсселя - обов'язок носити маску, що закриває ніс і рот, закриття магазинів о 20.00 та заборона на вживання алкоголю в громадських місцях - також зберігаються до 25 квітня.

Як повідомлялося, напередодні через відсутність покращення ситуації з епідемією у Бельгії вирішили на чотири тижні посилити коронавірусні обмеження.