Дію комендантської години у Брюсселі продовжили до 25 квітня
Мер Брюсселя Руді Вервоорт вирішив продовжити дію комендантської години, яка триває з 22.00 до 6.00, до 25 квітня.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir.
Причина рішення, яке є прерогативою мера, відповідального за координацію заходів безпеки в Брюсселі: аналіз епідеміологічної ситуації в столичному регіоні.
Чинне рішення про комендантську годину досі діяло до 31 березня.
Варто зазначити, що на решті території Бельгії комендантська година розпочинається опівночі.
Інші заходи Брюсселя - обов'язок носити маску, що закриває ніс і рот, закриття магазинів о 20.00 та заборона на вживання алкоголю в громадських місцях - також зберігаються до 25 квітня.
Як повідомлялося, напередодні через відсутність покращення ситуації з епідемією у Бельгії вирішили на чотири тижні посилити коронавірусні обмеження.