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Действие комендантского часа в Брюсселе продлили до 25 апреля

Четверг, 25 марта 2021, 14:34

Мэр Брюсселя Руди Вервоорт решил продлить действие комендантского часа, который длится с 22.00 до 6.00, до 25 апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.

Причина решения, которое является прерогативой мэра, ответственного за координацию мер безопасности в Брюсселе: анализ эпидемиологической ситуации в столичном регионе.

Действующее решение о комендантском часе еще действовало до 31 марта.

Стоит отметить, что на остальной территории Бельгии комендантский час начинается в полночь.

Другие меры Брюсселя - обязательство носить маску, закрывающую нос и рот, закрытие магазинов в 20.00 и запрет на употребление алкоголя в общественных местах - также сохраняются до 25 апреля.

Как сообщалось, накануне из-за отсутствия улучшения ситуации с эпидемией в Бельгии решили на четыре недели усилить коронавирусные ограничения.

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