Спалах коронавірусу зупинив переговори про коаліцію у Нідерландах

Переговори щодо урядової коаліції в Нідерландах були призупинені в четвер після того, як міністр, відповідальний за їх проведення, отримала позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Позитивний результат тимчасово виконуючої обов'язки міністра внутрішніх справ Кайси Оллонгрен був отриманий за все через три дні після того, як державний секретар з економічних питань та політики в області клімату Мона Кейджзер також здала позитивний тест.

Нідерландські ЗМІ повідомили, що Оллонгрен з лівої ліберальної партії D66 прибула до парламенту в четвер вранці, щоб продовжити переговори про формування нового уряду. Вона покинула парламент відразу після отримання результату тесту.

В останні дні в рамках переговорів Оллонгрен зустрілася з кількома іншими партійними лідерами і законодавцями. В її офісі повідомили, що результати аналізів прем'єр-міністра Марка Рютте в середу були негативними.

Партія Рютте знову отримала найбільшу частку місць в парламенті, а D66 посіла друге місце.

Нагадаємо, уряд Нідерландів продовжив локдаун на три тижні, але пом'якшив комендантську годину, яка з 31 березня починатиметься на годину пізніше, з 22:00.