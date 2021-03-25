Вспышка коронавируса остановила переговоры о коалиции в Нидерландах

Переговоры о правительственной коалиции в Нидерландах были приостановлены в четверг после того, как министр, ответственный за их проведение, получила положительный результат теста на коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Положительный результат временно исполняющей обязанности министра внутренних дел Кайсы Оллонгрен был получен всего через три дня после того, как государственный секретарь по экономическим вопросам и политике в области климата в уходящем правительстве Мона Кейджзер, также сдала положительный результат.

Нидерландские СМИ сообщили, что Оллонгрен из левой либеральной партии D66 первоначально прибыл в парламент в четверг утром, чтобы продолжить переговоры о формировании нового правительства после выборов в этом месяце. Она покинула парламент сразу после получения результата.

В последние дни в рамках переговоров Оллонгрен встретилась с несколькими другими партийными лидерами и законодателями. В ее офисе сообщили, что результаты анализов премьер-министра Марка Рютте в среду были отрицательными.

Партия Рютте снова получила самую большую долю мест в парламенте, а D66 заняла второе место.

Напомним, правительство Нидерландов продлило локдаун на три недели, но смягчило комендантский час, который с 31 марта будет начинаться на час позже, с 22:00.