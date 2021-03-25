Країни Балтії розробили новий пакет національних санкцій проти режиму Лукашенка

Литва, Латвія і Естонія розробили новий пакет санкцій проти режиму Лукашенка.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби президента Литви Гітанаса Науседи, повідомляє "Європейська правда".

Відзначається, що 25 березня Науседа прийняв лідерку білоруського громадянського суспільства Світлану Тихановську з нагоди Дня Волі.

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В ході зустрічі було обговорено ситуацію в Білорусі, плани Координаційної ради і введення нових санкцій.

У заяві за підсумками зустрічі сказано, що країни Балтії розробили новий пакет національних і регіональних санкцій проти режиму Лукашенка.

"Сьогодні буде оприлюднено список, до якого увійшли ще 118 прихильників режиму, що потрапляють під національні санкції", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Науседа запевнив, що Литва разом з державами Європейського союзу буде і далі домагатися від режиму звільнення політичних в'язнів, припинення репресій і проведення демократичних виборів.

"Звільнення політичних в'язнів - найважливіший пріоритет для західних держав, виконання якого країни активно домагаються із застосуванням санкцій проти режиму і його прихильників", - сказано у заяві.